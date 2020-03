A Vittoria un bar dona 300 cornetti a medici e infermieri

La solidarietà ai tempi del coronavirus è fatta anche di piccoli gesti. E’ il caso di un esercente bar di Vittoria che ha donato 300 cornetti a medici e infermieri degli ospedali "Giovanni Paolo II" di Ragusa e "Guzzardi" di Vittoria impegnati a contrastare quest’emergenza sanitaria. «E' stato un modo dolce di dire grazie al lavoro svolto dai sanitari in questo particolare momento - dice Massimo Giudice, direttore di Confesercenti Ragusa che si è complimentato con un suo iscritto per il gesto fortemente simbolico di un suo associato, titolare di un bar di Vittoria, che preferisce rimanere nell’anonimato - che sono impegnati in turni massacranti per garantire la salute degli utenti"

"Orgogliosi per la sensibilità di questo imprenditore locale - dice Pino Drago, direttore sanitario degli ospedali di Vittoria e Comiso - perchè è stato un gesto di sensibilità e di vicinanza in questo delicatissimo momento. Siamo in stato di allerta perenne e da oggi è operativa davanti all’Ospedale Guzzardi di Vittoria la seconda tenda adibita a triage dove il paziente sospetto viene accolto senza transitare dal Pronto soccorso».

© Riproduzione riservata