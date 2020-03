Coronavirus, arrivati a Pozzallo i 5 marinai della Diamond Princess

Sono arrivati a Pozzallo i 5 marinai sbarcati dalla nave Diamond Princess a Yokohama in Giappone e poi ospitati nella struttura militare della Cecchignola a Roma per il periodo di quarantena.

Come riferito, stanno tutti bene ed hanno potuto riabbracciare i loro familiari da più di un mese in apprensione. Il loro ritorno a casa è stato salutato positivamente dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e dopo questo periodo di incertezza i cinque torneranno in mare a bordo di una nuova nave perché "questo è il nostro mestiere".

Intanto a Ragusa risulta guarita la donna che aveva contratto il coronavirus e che si trovava in isolamento volontario a casa. Il secondo tampone eseguito ha dato esito negativo.

