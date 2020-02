Modica, rissa per droga in centro storico: scattano tre denunce

Denunciati per una rissa scoppiata per droga lo scorso gennaio a Modica. La polizia ha identificato i tre protagonisti, un tunisino e due italiani, che nella notte tra il 25 e il 26 si sono resi protagonisti di una violenta lite in centro storico.

Il tunisino che ha riportato ferite al volto con frattura delle ossa nasali, una volta dimesso dall’ospedale di Modica si è presentato in commissariato denunciando l’aggressione, dichiarando di essere stato avvicinato, in Piazza Matteotti da due italiani che, senza alcun motivo avrebbero iniziato a rompere alcune bottiglie di vetro contro la propria auto e che uno dei due, armato di una barra in metallo, lo avrebbe colpito al viso, ferendolo.

Attraverso le indagini è stato possibile ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare l’autore delle lesioni al tunisino, ossia un giovane di 24 anni residente a Modica. E' stato accertato che in un primo momento la vittima e l'aggressore si erano incontrati nella vicinanze di un bar e che poi si erano spostati in piazza Campailla, dove sono avvenuti i primi contatti fisici tra i due, culminati con l’arrivo di una seconda persona e il ferimento della vittima.

In particolare, uno dei due italiani è riuscito a disarmare il tunisino di una barra in metallo, che aveva nascosto sotto gli abiti, per poi colpirlo al volto con la stessa. La rissa è da ricondurre a contrasti sorti tra persone che gravitano nel mondo dello spaccio di stupefacenti soprattutto nei fine settimana. E infatti, con mirate perquisizioni domiciliari, sono stati rinvenuti alcuni grammi di marijuana oltre a bilancini di precisione e strumenti per il confezionamento delle dosi.

