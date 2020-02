Mezzo si ribalta e lo schiaccia, muore operaio al mercato di Donnalucata

Un uomo, Guglielmo Paolello, di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno del mercato ortofrutticolo di Donnalucata, frazione di Scicli, nel ragusano.

Paolello stava guidando un muletto quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori del lavoro e gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

