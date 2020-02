Botte ai bimbi dell'asilo, libera anche l'altra maestra di Vittoria

Torna in libertà anche l'altra maestra accusata di maltrattamenti sugli alunni della scuola materna "Che Guevara" di Vittoria. Il Tribunale del Riesame di Catania ha revocato alla donna gli arresti domiciliari e, così come per la prima insegnante, anche per la seconda, di 59 anni i giudici hanno sostituito la misura cautelare: dagli arresti domiciliari alla sospensione per 12 mesi all’insegnamento.

Intanto la metà dei genitori dei 23 bambini della classe ha depositato in procura, tramite i rispettivi legali, la richiesta per costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico delle due maestre arrestate lo scorso 28 gennaio a Vittoria dopo che la Polizia aveva installato all’interno dell’aula della scuola materna le telecamere per verificare i loro comportamenti aggressivi nei confronti dei bambini.

