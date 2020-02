Il Quirinale scrive al ricercatore di Vittoria che non trova ruolo

La presidenza della Repubblica ha risposto al ricercatore universitario di Vittoria, Giombattista Scirè, che gli aveva scritto lo scorso mese per denunciare il suo 'caso' di vincitore di concorso con decisione di un Giudice amministrativo ma senza aver potuto insegnare nell’Università di Catania, se non solo per pochi giorni, e di chiedere il suo autorevole intervento ed ottenere quella giustizia accademica che neanche i giudici amministrativi e penali erano riusciti a dargli. Mattarella ha risposto a Scirè tramite il direttore dell’Ufficio per gli affari dell’Amministrazione di Giustizia, il consigliere Stefano Erbani.

Naturalmente il Quirinale non entra nel merito della questione ma fa sapere a Scirè che «il Capo dello Stato segue con grande attenzione le questioni da lei evidenziate nella convinzione che, anche nel settore universitario, occorre sempre seguire i principi di legalità e trasparenza».

«Le Università italiane - prosegue la nota del Quirinale - possono vantare livelli di eccellenza in vari campi del sapere e riscuotono i migliori risultati solo laddove si fondano sull'autonomia e libertà dell’insegnamento, guidate esclusivamente dal principio del merito. Le auguro di trovare riscontro alle sue aspettative nel corso della carriera universitaria».

E’ naturalmente una lettera d’intenti e di condivisione della 'battaglia' lanciata dal ricercatore di Vittoria di fare prevalere trasparenza e merito nella selezione del personale docente delle università italiane. "Il presidente Mattarella - afferma Scirè - con tutto il peso intellettuale e morale della sua persona e della carica istituzionale che ricopre, lascia intendere senza mezzi termini di essere al mio fianco, al fianco di tutti i docenti, nel perseguire i principi di legalità, trasparenza e merito». ANSA

© Riproduzione riservata