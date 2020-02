Vittoria, rapina in appartamento e lesioni: arresto convalidato

Resta in carcere Carmelo Gastrucci, 35 anni accusato di rapina e lesioni. Lo ha deciso il gip di Ragusa che ha convalidato l’arresto disponendo la custodia in carcere.

Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato che ha svolto le indagini, l’uomo sabato mattina avrebbe prima commesso un furto in un appartamento in pieno centro a Vittoria e poi si sarebbe recato nell’appartamento al piano superiore.

Non riuscendo a forzare la porta di ingresso si sarebbe arrampicato sul balcone dove una donna, svegliata dai rumori, si è affacciata per chiedere aiuto. Dopo averla strattonata, l’uomo si è fatto consegnare 7 mila euro in contanti e qualche oggetto in oro per poi darsi alla fuga. La polizia ha rintracciato l’uomo e, nel corso di una perquisizione domiciliare, ha trovato un monile della donna. AGI

