Evade dai domiciliari e minaccia la moglie con un coltello, in carcere 26enne di Comiso

I carabinieri della stazione di Comiso hanno arrestato in flagranza di reato per evasione e minacce Vincenzo D'Angelo, 26enne, e denunciato per favoreggiamento il suo amico Giovanni Colombo di 37 anni.

D’Angeloin, sottoposto agli arresti domiciliari, si faceva accompagnare da Colombo a Vittoria, presso l’abitazione della moglie per convincere quest'ultima a tornare nella casa coniugale a Comiso, dalla quale la donna era andata via alcune settimane prima.

Al rifiuto della moglie, D’Angelo ha iniziato a minacciarla con un coltello. La donna ha immediatamente allertato i carabinieri mettendo così in fuga il marito. I militari hanno poi rintracciato e bloccato l’uomo che aveva tentato di far perdere le proprie tracce.

D'Angelo è stato quindi arrestato per evasione dai domiciliari e trasferito nel carcere di Ragusa, su disposizione del gip del Tribunale di Ragusa.

