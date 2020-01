Lite per un parcheggio, modicano condannato a 3 anni e 8 mesi

Litigarono e arrivarono addirittura alle mani per via di un parcheggio auto. Per questo motivo un modicano di 46 anni è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione e a una provvisionale per la parte civile di 10 mila euro per lesioni personali aggravate dall'età della vittima e dai futili motivi. La vittima, all'epoca un 73enne, riportò lesioni superiori a 40 giorni di prognosi.

La difesa aveva chiesto assoluzione e nel corso del dibattimento aveva puntato sulla provocazione. I fatti si erano verificati all’alba quando l’anziano aveva suonato al campanello del 46enne per fargli spostare l’auto.

© Riproduzione riservata