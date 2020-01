Comiso, non si ferma all'Alt e si dà alla fuga: arrestato 29enne

Fugge all'alt della polizia ma viene fermato. Un 29enne è stato arrestato dagli agenti di Comiso, per avere opposto resistenza ai poliziotti durante un servizio di controllo del territorio.

I fatti risalgono al fine settimana scorso quando la volante di Comiso ha intimato l’alt al conducente di un’autovettura che, anzichè accostare, ha accelerato tentando di sfuggire al controllo della polizia. La volante, quindi, si è messa immediatamente all’inseguimento del mezzo riuscendo a bloccarlo sulla strada provinciale in direzione di Santa Croce Camerina, grazie al supporto di un’altra pattuglia del Commissariato.

Il conducente, che viaggiava in compagnia di una donna, ha reagito aggredendo uno dei poliziotti che lo avevano bloccato. L’uomo era sprovvisto della patente di guida, perchè mai conseguita, e il veicolo non era coperto da assicurazione obbligatoria.

E' stato tratto in arresto in flagranza per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del pm di turno, condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle ore successive ha convalidato l’arresto.

