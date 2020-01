Altri due morti in Sicilia in incidenti a Modica e Palagonia: quattro vittime in poche ore

Altri due incidenti mortali in Sicilia, nella parte orientale dell'Isola, nel giro di poche ore. Una donna quarantenne è deceduta e l’uomo che viaggiava con lei è in gravi condizioni. E'accaduto intorno alle 23 di ieri sulla strada Modica-Pozzallo. A perdere la vita Yuliya Ivantes, ucraina, residente a Modica, dopo aver trascorso la serata con un amico.

Pare che la l'auto su cui viaggiavano sia finita fuori strada, sfondando un muro di cemento armato. L'uomo che si trovava insieme a lei è stato soccorso e potrebbe essere sottoposto a test alcolemico. Si trova attualmente all'ospedale di Ragusa. Sul posto una volante della Polizia di Stato oltre ai vigili del fuoco e mezzi di soccorso.

Questa mattina invece altra tragedia sulla stata 385 tra Catania-Caltagirone, in direzione Palagonia. A perdere la vita lo Massimiliano Gurrieri di 41 anni, di Scordia. L'uomo per cause che sono in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua Ford Focus finendo in un terrapieno in un tratto di strada rettilineo: per lui non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi.

