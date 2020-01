Incendio a Marina di Modica, a fuoco un villino

Incendio a Marina di Modica. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un villino, abitato in estate, in via dei Giacinti. Il fuoco è stato appiccato alcuni giorni fa e soltanto ieri alcuni passanti, notando le pareti esterne annerite, hanno avvertito i carabinieri.

Da una prima ricostruzione sembra che all'interno della casa sia stata trovata la bombola di gas, inesplosa. L’abitazione, residenza estiva di una famiglia originaria di Modica ma residente fuori, ha subito danni. Indagini in corso.

