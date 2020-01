Incidenti nel Ragusano, scontro tra auto: 9 feriti trasportati in ospedale

È di nove feriti il bilancio di due incidenti verificatisi nel pomeriggio e nella notte di ieri nel Ragusano. Intorno alle 16.15 una Yaris e una Renault Twingo si sono scontrate in via Irlanda a Ragusa, in prossimità di un incrocio. A rimanere ferita una donna che è stata trasportata in ospedale dal 118.

Un altro incidente si è verificato nella notte sulla SS. 194 Modica – Pozzallo. Otto i feriti coinvolti. A scontrarsi in questo caso un'Audi con a bordo tre persone, uno sciclitano S.D., di 24 anni, una modicana di 20, C.A., e una bambina di 10 anni, una Micra su cui viaggiavano V.S. 63enne di Pozzallo e una 56enne di Santa Croce camerina, M.M., una Golf guidata da S.M., 32 anni di Modica e infine un'altra Audi con a bordo due persone di Battipaglia di 39 e 32 anni, F.A. e O.L..

Due dei veicoli viaggiavano in diriezione Modica, gli altri nell'opposto senso di marcia verso Pozzallo. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e polizia stradale per accertare la dinamica dell'incidente.

