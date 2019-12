Inchiesta sui corsi dell'Enaip, assolti i vertici dell'ente

Truffa aggravata e falso ideologico in atti pubblici commessi da pubblici ufficiali. Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Erano finiti sotto processo con l'accusa di avere attestato falsamente nei registri, le lezioni a cui avrebbero partecipato gli allievi, omettendo di indicare la assenze, apponendo false firme di presenza percependo gli accrediti dalla Regione Siciliana a rendiconto dei corsi (fondi Fse) per oltre 278.000 euro.

Il giudice monocratico Schininà ha assolto tutti con la formula «perché il fatto non sussiste».

Gli imputati erano il presidente protempore e legale rappresentante dell'Enaip di Ragusa, Giovanni Biundo, il direttore provinciale pro tempore dell'Enaip Giovanni Catania, ed i direttori e insegnanti dei corsi, Alberto Scarso, Giorgio Firrincieli, Ignazio Normanno e Francesco Normanno.

