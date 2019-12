Estorsione e pestaggi, due arresti a Vittoria

Custodia cautelare in carcere per due estorsori di Vittoria. La misura è stata eseguita dai poliziotti della Squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria. Sono accusati di tentata estorsione, continuata, in concorso.

Le complesse indagini avviate a giugno e coordinate dal sostituto procuratore Santo Fornasier, hanno consentito di identificare gli autori delle continue e violente pressioni nei confronti dell’amministratore di una ventina di immobili di proprietà di una stessa famiglia. Azioni intimidatorie, finalizzate a estorcergli la somma di 50 mila euro, portate avanti anche con due lettere minatorie, di cui una contenente tre proiettili, e con aggressioni fisiche. I due sono stati condotti nel carcere di Ragusa.

