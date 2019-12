Maltempo a Ragusa, straripa il fiume Dirillo: chiusa la strada statale 115

Chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’. A causare disagi l'allagamento della carreggiata in seguito allo straripamento del fiume Dirillo, all'altezza di Acate, in provincia di Ragusa.

Il traffico è stato quindi dirottato su percorsi alternativi. Per chi proviene da Gela, in direzione Vittoria, l'uscita è obbligatoria sulla strada provinciale 31. Per chi proviene invece da Vittoria in direzione Gela l'uscita obbligatoria presso la strada provinciale 1.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per ripristinare il transito appena possibile.

© Riproduzione riservata