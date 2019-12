Aeroporto di Comiso, Dibennardo nuovo amministratore delegato

L’assemblea dei soci di SOACO, la società di gestione dell’Aeroporto di Comiso, ha nominato il proprio amministratore delegato, Rosario Dibennardo, già presidente della stessa SOACO e amministratore di SAC. All’assemblea erano presenti il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, il presidente e l’amministratore delegato di SAC, Sandro Gambuzza e Nico Torrisi, il presidente di SOACO, Silvio Meli con il CdA al completo e il collegio sindacale.

L'amministratore delegato è stato indicato dal socio SAC, come da statuto, e votato all’unanimità. Rosario Dibennardo, 52 anni, dottore commercialista e imprenditore, ha al suo attivo una notevole esperienza in campo aeroportuale, avendo ricoperto la carica di presidente di SOACO dal 2012 fino a gennaio 2017; l’apertura al traffico civile del "Pio La Torre" è avvenuta sotto la sua presidenza, nel 2013, così come il record di 460 mila passeggeri, raggiunto dallo scalo ibleo nel 2016.

