Maltrattamenti e violenze a Ragusa, due denunciati

Due denunce per violenze e maltrattamenti a Ragusa. Un 20enne è stato denunciato dalla Polizia perché da tempo vessava e minacciava i genitori allo scopo di estorcergli denaro.

Un altro giovane invece è stato non solo per violenza privata ma anche per danneggiamento. Dopo aver tagliato la strada a un automobilista, ne ha distrutto lo specchietto retrovisore. Dopo l'immediata fuga dal luogo dei fatti, l'uomo è stato individuato e fermato dagli agenti.

