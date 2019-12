Migranti, concluso il trasbordo a Pozzallo dalla Alan Kurdi

Trasferite tutte all’ospedale di Modica le 5 donne tra i 17 e 19 anni, tutte di origine Somala, trasbordate dalla capitaneria di porto con il personale del 118, dalla Alan Kurdi. Tutte quante affette da naupatia con vomito e coliche addominali.

Una delle donne è da mesi in cura per patologie dell’apparato respiratorio e aveva la terapia con se. I mariti di tre di loro, trasbordati anch’essi dalla nave sono stati accolti all’hot spot di Pozzallo. Alan Kurdi dopo essersi avvicinata a circa 12 miglia da Pozzallo ora si è allontanata ed ha percorso una ventina di miglia in direzione sud est.

