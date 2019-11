Truffa milionaria a Ragusa, 4 patteggiamenti e 14 rinvii a giudizio

Una truffa milionaria che supera gli otto milioni di euro in cui sono state coinvolte centinaia di vittime, una ottantina quelle che si sono costituite parte civile. Quattro patteggiamenti, quattordici rinvii a giudizio, un proscioglimento.

L’accusa è associazione a delinquere nell’attività di intermediazione e consulenza finanziaria finalizzata alla truffa in concorso e in continuazione e bancarotta fraudolenta aggravata. Il giudice per l’udienza preliminare ha condannato, con pena patteggiata a 3 anni e 4 mesi di reclusione, Gerlando Termini; due anni e dieci mesi ciascuno per Rocco Guardabasso e Tommaso Leone. Dovranno pagare anche le spese processuali e quelle del mantenimento in carcere.

Termini è stato condannato anche alla interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e per la legge fallimentare alla inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 6 anni e 8 mesi. Dovranno insieme pagare le spese processuali alle parti civili che si sono costituite, oltre che 342mila euro in favore delle 84 parti civili che si sono costituite in giudizio. Condannata anche Salvatrice Garrasi a un anno e tre mesi (pena sospesa) e 1.600 euro di multa.

Per i reati connessi al riciclaggio e all’impiego di denaro di provenienza illecita finiscono a processo davanti al tribunale collegiale con udienza fissata il 3 maggio 2020 altre quattordici persone. Le parti civili potranno rivolgersi al tribunale civile per i risarcimenti.

