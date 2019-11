Sbarco di migranti a Pozzallo, fermati due scafisti 18enni

La polizia di Stato ha fermato i due scafisti, un somalo e un sudanese entrambi diciottenni, responsabili, assieme ad altri complici in Libia, di avere favorito l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari.

Ieri in 79 erano sbarcati a Pozzallo dalla nave «Aita Mari», della Ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, che nei giorni scorsi li aveva tratti in salvo mentre si trovavano a bordo di un gommone sovraffollato e in pessime condizioni.

Gli uomini della Squadra mobile di Ragusa, con il supporto dei carabinieri e della Sezione Operativa navale della Guardia di finanza, hanno avviato le indagini che ha portato in poco tempo a individuare gli scafisti, indicati dai passeggeri come coloro che hanno condotto il gommone partito dalle coste libiche.

I testimoni hanno raccontato agli investigatori che per la traversata ognuno aveva pagato la somma di mille euro. I due indagati sono stati condotti nel carcere di Ragusa.

© Riproduzione riservata