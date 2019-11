La nave spagnola Aita Mari verso Pozzallo, a bordo 78 migranti

Dopo Taranto per la Open Arms, il Viminale ha assegnato il porto di Pozzallo alla Aita Mari, la nave della Ong spagnola 'Salvamento Marítimo Humanitario' che ha a bordo 78 migranti soccorsi al largo della Libia. Per entrambe le navi, sottolinea il ministero, "è stata avviata la procedura per la ricollocazione a livello europeo dei migranti".

La richiesta "è stata presentata congiuntamente" dai quattro paesi che hanno firmato il pre-accordo de La Valletta: Italia, Germania, Francia e Malta.

