Il giallo della sparatoria a Vittoria, scatta un arresto

Arrestato dagli agenti del commissariato di Vittoria e della Squadra mobile di Ragusa un tunisino coinvolto nella sparatoria di ieri pomeriggio, alla periferia della città.

In serata un uomo era stato condotto in commissariato per accertamenti. La polizia ha effettuaro anche alcune perquisizioni. Non sono stati al momento segnalati feriti. I bossoli rinvenuti nella zona della presunta sparatoria sono almeno di due diversi calibri. Indagini ancora in corso per individuare altre persone coinvolte.

© Riproduzione riservata