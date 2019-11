Omicidio a Modica, al via accertamenti sul tablet del cuoco

È stato conferito in mattinata l’incarico al perito scelto dalla Procura di Ragusa per effettuare analisi tecniche sul tablet di Peppe Lucifora, cuoco di Modica, trovato morto in casa domenica pomeriggio. Il professionista incaricato è Giuseppe Rosario Fontanarosa di Catania.

Ancora un mistero le ultime ore di vita dell’uomo che è stato picchiato con violenza e strangolato. Non sono ancora state ritrovate le chiavi della porta della stanza dove l’uomo è stato rinchiuso e cadavere. Nessuna traccia al momento, nemmeno del telefono cellulare. Indagini affidate ai carabinieri. (AGI)

© Riproduzione riservata