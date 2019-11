Scontri fra ultras durante Modica-Siracusa, 17 daspo e 27 denunciati

Uno scontro tra ultrà allo stadio «Pietro Scollo» di Modica, durante la partita tra i ragusani e il Siracusa, valevole per il campionato di promozione girone D, fa scattare ben 17 daspo - 11 a carico ultrà del Modica calcio e 6 del Siracusa. Ventisette in totale i denunciati per vari reati.

Allo stadio erano presenti circa 300 tifosi della squadra locale e 80 tifosi della squadra ospite. Scortati sino allo stadio, al momento dell’ingresso nel settore loro riservato, alcuni tifosi siracusani hanno raccolto diverse pietre lungo la stradina, lanciandole in corrispondenza della gradinata occupata dai tifosi del Modica.

Questi ultimi hanno deciso di rispondere all'aggressione, cercando di avere un contatto fisico con gli avversari danneggiando irrimediabilmente una parte della rete di recinzione che delimita i due settori, cercando di scavalcarla nei punti in cui non erano riusciti ad abbatterla del tutto. Prima della partita erano stati sequestrati bottiglie di vetro vuote, petardi e mazze in legno.

