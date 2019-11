Giarratana, perseguita i sanitari della guardia medica: ai domiciliari

Aveva più volte minacciato e molestato i sanitari della guardia medica di Giarratana, in particolare da gennaio a fine ottobre presentandosi in diverse occasioni ubriaco presso la sede del 118. Per questo motivo Ignazio Antonello Cultrera, 51 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Cultrera sistematicamente rifiutava di essere sottoposto alla visita del medico di turno e pertanto, immancabilmente, cominciava ad andare in escandescenza, gettandosi a terra, scalciando e rovesciando tutto ciò che trovava a portata di mano. Un atteggiamento ripetuto nel tempo che ha portato i sanitari all'esasperazione. L'articolo di Davide Bocchieri nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

