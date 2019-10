Ubriaco alla guida fugge e ferisce agente, arrestato a Comiso

Ubriaco alla guida, non si ferma all’alt della polizia di Stato: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. E’ successo a Comiso dove i poliziotti del commissariato hanno tratto in arresto in flagranza di reato un vittoriese trentasettenne, il quale, nel corso del controllo ha minacciato e aggredito gli agenti.

L’uomo, a un posto di controllo, non si era fermato all’alt: anzichè arrestare la marcia, ha accelerato, ma è stato raggiunto e bloccato dopo alcune centinaia di metri dall’equipaggio della volante.

Era ubriaco e nell’abitacolo del mezzo c'era la bottiglia di un superalcolico. Ha rifiutato di sottoporsi alla verifica del tasso alcolemico e ha aggredito gli agenti. Uno di loro ha riportato abrasioni al collo e agli arti superiori giudicate guaribili in quatto giorni. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.

© Riproduzione riservata