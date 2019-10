Migranti, la nave Diciotti con 69 soccorsi diretta a Pozzallo

Arriveranno domani mattina intorno alle 7, i migranti messi in salvo dalla «Asso 29», nave a supporto delle piattaforme petrolifere, che li ha recuperati da un gommone in difficoltà a sud di Lampedusa. Sarà la nave Diciotti della Guardia costiera italiana a trasferirli a Pozzallo ma non sarebbe previsto il suo ingresso in porto.

I migranti che sono 68 saranno portati a terra da un mezzo più piccolo della Capitaneria di porto mentre la Diciotti si fermerà in rada.

A bordo di nave Diciotti ci sarebbero 55 migranti uomini, 10 donne e 3 minori accompagnati; solo un migrante di nazionalità somala sarebbe stato trasferito a Lampedusa con 'medevac', ovvero l’evacuazione medica urgente. Le altre persone in trasferimento a Pozzallo non avrebbero particolari problematiche sanitarie. Al termine delle operazioni, i migranti saranno ospitati nell’hotspot di Pozzallo.

