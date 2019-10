Ancora incidenti a Ragusa, D'Asta: "Si trovi una soluzione"

Ancora un incidente a Ragusa all'incrocio tra via Cartia, via Magna Grecia e via prof. Cintolo. Sono sempre più frequenti gli scontri in zona Selvaggio, cinque lo scorso mese, fenomeno finito anche al centro di una interrogazione firmata consigliere comunale Mario D’Asta. Ieri sera un nuovo scontro nel quale non si sono registrati casi gravi ma solo feriti trasportati in ospedale per i dovuti accertamenti.

“La situazione sta rischiando di sfuggire di mano. Ce ne eravamo già occupati qualche settimana addietro, sollecitando un intervento specifico, ma dopo quanto accaduto ieri sera ritengo sia opportuno tornare a battere ancora sullo stesso tasto", commenta in una nota il consigliere.

A mancare infatti una qualsiasi misura di prevenzione stradale come dei dissuasori di velocità oppure una rotatoria o, ancora, dei limitatori che impediscano di percorrere via Cartia ad alta velocità.

"Qualche soluzione, insomma, occorrerà individuarla - conclude D'Asta - e su tale necessità chiediamo riscontri all’amministrazione comunale affinché si adoperi e si attivi per dare risposte a tutti i cittadini che da tempo si stanno interrogando sulla necessità di intervenire il prima possibile; prima, per l’appunto, che ci scappi il morto”.

