Furti di legname ed energia elettrica a Modica e Scicli: quattro arresti

Sorpresi mentre provano a rubare del legno dal chiosco sulla spiaggia di un resort. Nella mattina di ieri, a Playa Grande di Scicli, i Carabinieri di Donnalucata sono intervenuti per la segnalazione di un furto in atto presso il Resort Donnalucata, attualmente affidato al curatore fallimentare e chiuso alla fruizione del pubblico

I militari dell’Arma, appena giunti, hanno trovato una coppia di anziani inglesi, ma trasferitisi da alcuni anni a Chiaramonte Gulfi, intenti a rubare legno dal chiosco che si trovava sulla spiaggia. Il mezzo con cui si erano recati sul posto era già pieno di circa 30 metri quadrati di legname appena sottratto.

Durante poi la perquisizione domiciliare nell’abitazione della coppia, sono stati ritrovati altri 30 metri quadri di legname proveniente sempre dal resort. Al termine delle operazioni, i due coniugi di 74 e 73 anni sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato e posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ragusa, dottor Rota. Tutta la refurtiva è stata restituita all’avente diritto.

Nel pomeriggio di ieri a Modica, i carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna per furto aggravato di energia elettrica. L’operazione dei militari dell’Arma ha avuto origine dalle perquisizioni organizzate nelle case di pregiudicati, per verificare eventuale possesso di stupefacenti o armi.

Ad insospettire gli uomini dell’Arma intervenuti è stata la presenza di diversi elettrodomestici accesi quali frigo e televisore, senza che vi fosse alcuna presenza di contatore, in quanto la fornitura era stata sospesa diverso tempo fa. I Carabinieri hanno fatto intervenire il personale specializzato della società di distribuzione che ha constatato la presenza di un allaccio completamente abusivo alla linea elettrica esterna, che oltre a danneggiare la società distributrice poneva a repentaglio la sicurezza di tutto il circuito elettrico della zona.

A termine dell’accertamento, sono stati quindi arrestati, Maurizio Cannarella, 50 anni, pregiudicato, e Laura Belfiore, 52 anni, con precedenti, originari del siracusano ma residenti a Modica. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio a disposizione del pm di turno.

