Scicli, ruba un motore e fugge: arrestato

Un 36enne di Scicli, Gianluca Zafarana, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, all’alba di ieri, per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli ed evasione dagli arresti domiciliari.

I militari hanno ricevuto una segnalazione per furto di ciclomotore che era parcheggiato ed un equipaggio lo ha intercettato in centro. Dopo aver segnalato al conducente di fermarsi con i segnalatori acustici e luminosi, l'uomo è fuggito e l’inseguimento è durato circa 1 chilometro e mezzo, per poi essere bloccato.

I carabinieri, dopo averlo fermato, hanno scoperto che il ragazzo avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, ed inoltre, nella perquisizione personale e veicolare hanno trovato un passamontagna scuro e chiavi ed attrezzi che servivano per lo scasso, che probabilmente, sarebbero serviti a compiere altri reati.

I militari lo hanno arrestato, trasferito in carcere a Ragusa e posto a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ragusa, per il successivo giudizio.

Il ciclomotore è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

