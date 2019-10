Pozzallo, scappa al controllo e aggredisce i carabinieri: arrestato

Violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è questa l'accusa nei confronti un cittadino tunisino S.M., 30enne, fermato a Pozzallo per un controllo.

L'uomo, appena ha visto i carabinieri, è fuggito e dopo alcune centinaia di metri di inseguimento a piedi,è stato fermato e sottoposto ad identificazione ma a quel punto ha aggredito con calci e pugni i militari. È stato appurato che era irregolare sul territorio nazionale, poiché gli era stata respinta la richiesta di asilo politico.

Uno dei militari ha riportato diverse lesioni ed è stato trasportato in pronto soccorso per le cure del caso. Il 30enne arrestato è stato posto a disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Ragusa, per il successivo giudizio.

