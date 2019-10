Modica, trasportano cocaina: due arresti

Viaggiavano in auto con la droga per essere spacciata. Due giovani marocchini sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

I militari hanno fermato un veicolo all’altezza della rotonda di Piano Ceci, con a bordo i due stranieri. Dalla perquisizione è stato trovato, nascosto sotto il tappetino del veicolo, un involucro di plastica che conteneva tredici grammi di cocaina, che sarebbe stata ridivisa ed avrebbe prodotto numerose dosi.

Uno dei due giovani aveva con se mille euro in contante, della quale non ha saputo giustificare la provenienza, che è stata sequestrata.

La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre mille euro. I due giovani, H.S., 20 anni ed M.T., 32 anni, entrambi disoccupati, sono stati arrestati in flagranza e posti a disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Ragusa, in attesa di giudizio.

