Scoperto un deposito di auto rubate a Vittoria, due denunce

Un deposito di auto rubate è stato scoperto a Vittoria. I poliziotti hanno ricevuto segnalazioni in merito ad una ditta di rottamazione dove era possibile trovare pezzi di ricambio auto di ogni tipo a buon prezzo e così la agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Vittoria hanno effettuato un controllo sorprendendo in flagranza uno dei titolari mentre smontava un’auto rubata.

Come poi dichiarato dall'uomo, l'auto in meno di due ore sarebbe stata smontata per rivendere i pezzi. I poliziotti hanno trovato oltre 200 vetture che, con l'ausilio della Sezione Polizia Stradale di Ragusa, sono state catalogate. In tutto sono risultati 20 i veicoli tra auto e moto rubati, e alcuni motocicli sono stati trovati con numero seriale cancellato.

I titolari della ditta sono stati denunciati per ricettazione e riciclaggio perché oltre ad essere stati trovati in possesso di oggetti rubati hanno cancellato i numeri seriali per eliminare la possibilità di risalire alla provenienza e sono stati sequestrati tutti i mezzi rubati per poi essere restituiti ai legittimi proprietari.

Tutta l’area è stata posta sotto sequestro e sono in corso da parte della Sezione Polizia Stradale di Ragusa ulteriori accertamenti.

