Tragico incidente a Ragusa, muore un 15enne

Tragico incidente in provincia di Ragusa. Un 15enne, Giuseppe Roccasalvo di Vittoria, è deceduto in ospedale in seguito a un incidente avvenuto la mattina di domenica scorsa lungo la statale 514, la Comiso Ragusa, nei pressi di viale delle Americhe, sul tratto davanti al Centro Commerciale Ibleo.

Secondo le prima ricostruzioni, il giovane sarebbe stato sbalzato dal suo scooter a causa di una buca nell'asfalto. Ad assistere alla scena il padre che si trovava in sella a un'altra moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ragusa.

Considerata la gravità delle ferite riportate, il 15enne è stato predisposto il trasferimento per l'ospedale Cannizzaro di Catania dove è deceduto ieri.

