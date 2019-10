Migranti, stele in ricordo dei 13 morti nel naufragio di Scicli

Un'installazione per ricordare le 13 vittime del naufragio del 30 settembre 2013 è stata posizionata proprio nella spiaggia di Sampieri dove furono trovati i corpi dei migranti senza vita.

"In memoria del tragico sbarco di 13 migranti morti in questo tratto di mare, alla ricerca di un mondo migliore", hanno scritto su una targa alcune associazioni (Casa delle culture, Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta, la Misericordia Modica, We Care, Chiesa Evangelica Metodista Scicli, Opera Diaconale Metodista Scicli, Lions Club Scicli Plaga Iblea e Centro Incontro Sampieri) che hanno promosso la realizzazione della stele ma anche per non dimenticare "quella tragedia che segnò fortemente la popolazione iblea". (ANSA).

