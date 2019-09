Furti in attività commerciali a Frigintini, una denuncia

Ospite in una comunità di Frigintini per scopi terapeutici e era sottoposto a misura sostitutiva della detenzione, rubava in attività commerciali. I Carabinieri della Stazione di Modica in collaborazione con l’aliquota Radiomobile hanno denunciato l'uomo, A.B., e restituito la refurtiva ai legittimi proprietari.

Grazie agli indizi, i militari hanno identificato un possibile sospettato. La perquisizione svolta presso la stanza del giovane di origini campane ha permesso di trovare parte della refurtiva e di riconsegnarla ai legittimi proprietari.

Nel corso della notte il giovane aveva rubato alcune decine di euro in monetine, alcuni utensili quali motosega, smerigliatrice, manico di trapano, con un danno di alcune migliaia di euro legate ai danneggiamenti degli infissi che il giovane aveva infranto per entrare nelle abitazioni e nei negozi.

