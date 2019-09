Da Ragusa a Scicli, controlli e maxi multe a chi abbandona i rifiuti

Da Ragusa capoluogo a Scicli, la città di Montalbano. Si inasprisce la lotta agli sporcaccioni che non differenziano i rifiuti e li abbandonano fuori dalle postazioni. A Ragusa la giunta Cassì ha disposto sanzioni per 300, pari al costo di un anno di Tari, a coloro i quali si disfanno dei rifiuti non rispettando le regole.

A Scicli, invece, multe da 52 a 500 euro a chi conferisce i rifiuti nei cassonetti fuori dall'orario consentito, dalle 19.30 alle 24, disposto con ordinanza del sindaco.

© Riproduzione riservata