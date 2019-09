Pozzallo, la Palma della Pace al presidente della Caritas e parroco di Caivano

Il presidente di Caritas internazionale, l’arcivescovo metropolita di Manila, Luis Antonio Gokim Tagle, e il parroco di Caivano nella terra dei fuochi, don Maurizio Patriciello, riceveranno a Pozzallo la 'Palma della Pace - Giorgio La Pirà.

Il comitato promotore del premio con la collaborazione della parrocchia Santa Maria di Portosalvo, della confraternita Maria Santissima Addolorata, della associazione 'Giorgio La Pira -Spes contra Spem' e il sostegno del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna e della amministrazione comunale di Pozzallo, consegnerà il riconoscimento oggi al presidente internazionale della Caritas al termine della funzione religiosa prevista all’anfiteatro Pietre nere alle 19,30. Il rito sarà concelebrato dall’arcivescovo metropolita di Manila, Luis Antonio Gokim Tagle e dal vescovo di Noto, monsignor Staglianò.

La cerimonia di consegna per il parroco di Caivano don Maurizio Patriciello, è invece in programma per il 15 settembre. AGI

