Giro di vite al porticciolo di Donnalucata, multe alle barche abusive

Giro di vite della Capitaneria di porto al porticciolo di Donnalucata. Diverse infatti le imbarcazioni abusive attraccate senza autorizzazione che riportano il cartello con l'obbligo di rimozione entro lunedì. In caso contrario verranno elevate multe di 229 euro.

Nonostante il divieto, e in mancanza di un altro approdo lungo la costa, pescatori e diportisti in questa estate, come anche nelle precedenti, hanno attraccato e sostato.

