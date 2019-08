Incidente a Ragusa, pirata della strada sperona un motociclista e fugge

Sperona un motociclista e lo lascia sull'asfalto. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20 sulla SS 115 all’altezza dell’incrocio Modica-Ragusa. Un pirata della strada ha investito un motociclista e non si è fermato per prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale per i primi rilievi e i sanitari del 118 che hanno trasportato il motociclista in ospedale. L'uomo non versa in gravi condizioni. Sono intanto in corso le ricerche dell'auto pirata.

© Riproduzione riservata