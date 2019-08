Lutto a Scicli, è morto Pino Lonatica ex presidente della Provincia di Ragusa

Lutto nel mondo politico e culturale ragusano. Si è spento oggi a Scicli all'età di 72 anni Pino Lonatica, ex presidente della Provincia di Ragusa dal luglio 1993 al mese di giugno 1994. Nel 1995 venne eletto a sindaco di Scicli ma sei mesi dopo si ritirò a vita privata per motivi di salute.

Docente, preside e anche scrittore pubblicò alcuni dei suoi romanzi autobiografici. Nel 1998 scrissè la sua prima opera, "Appunti di memoria", a cui seguì il "Secondo Atto".

Cordoglio da parte delle istituzioni, dal sindaco di Enzo Giannone, dalla giunta comunale, dal presidente del consiglio Danilo Demaio. "Pino, primo sindaco eletto dal popolo nel 1994, già presidente della Provincia di Ragusa, è stato uomo di grande spessore politico e culturale - si legge in una nota -, capace di interpretare l’identità più nobile e alta di Scicli e della sua storia. Il sindaco Giannone è affranto per la perdita di Pino, suo padre politico, con cui aveva iniziato il suo impegno in politica da giovane assessore. Fu quella una stagione di grande entusiasmo e di voglia di cambiamento, seppur interrotta bruscamente. Quell’entusiasmo e quella voglia di cambiamento restano ancora oggi un modello virtuoso da proporre alla nostra comunità e a cui si prova a informare l’azione politico amministrativa dell’attuale governo della città".

Il sindaco ha chiesto al presidente del Consiglio di rinviare la discussione prevista per questa sera in consiglio comunale.

