Ragusa-Catania, Campo: "Assurdo sentire lamentele"

"Sulla Ragusa-Catania, per la prima volta nella storia di questa regione, un governo nazionale definisce un indirizzo politico che è tra i più semplici e chiari possibili, ovvero fondi interamente pubblici per realizzare un’opera fondamentale e strategica per l’intera Sicilia. E cosa fanno alcuni sindaci del territorio? Si stracciano le vesti perchè vorrebbero un’autostrada privata, realizzata da ditte private in evidente difficoltà finanziarie, e che per essere percorsa nei suoi brevissimi 68 chilometri verrebbe a costare andata/ritorno ben 24 euro. Tutto ciò è evidentemente assurdo e la stragrande maggioranza dei cittadini delle province di Ragusa e Siracusa l’ha compreso perfettamente". Lo evidenzia la deputata regionale del Movimento cinque stelle Stefania Campo.

La parlamentare regionale ribadisce "l'importanza della linea assunta dal governo nazionale di Giuseppe Conte, oggi ancora in carica per l’ordinaria amministrazione, nel voler realizzare un’autostrada pubblica e a pedaggio zero".

© Riproduzione riservata