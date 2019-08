Ispica, incendio in un'azienda agricola: ustionato il proprietario

Mezzi e magazzini di un'azienda distrutti la scorsa notte a Ispica, in provincia di Ragusa. a causa di un vasto incendio divampato in un’azienda agricola che si trova in contrada Giamporcaro.

Sul posto i vigili del fuoco con numerose squadre. Sono andati distrutti due mezzi, due magazzini e macchinari per la lavorazione dei prodotti da scatolare. L’azienda è, infatti, adibita anche alla lavorazione di pomodorino secco e prodotti confezionati.

Il proprietario, nel tentativo di spegnere le fiamme, sarebbe rimasto ustionato e ricoverato all’ospedale Maggiore di Modica.

