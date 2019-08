Lavoro nero, droga e sequestri di droga: controlli nel Ragusano

Le fiamma gialle scoprono otto lavoratori irregolari, due di loro anche senza permessi di soggiorno e segnalano nove persone come assuntori di droga. La scorsa settimana, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato attuazione ad un piano di rafforzamento straordinario del dispositivo di sicurezza economico-finanziario del territorio, finalizzato al contrasto ai traffici illeciti, così come disposto a livello centrale dal Comando Generale.

Cinquanta pattuglie impiegate anche anche in controlli interforze. Nel corso dei controlli effettuati, sono stati fermati 9 soggetti trovati in possesso di diversi grammi di marijuana e hashish. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, e i soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura.

Nell’ambito delle attività eseguite nel comparto economico-finanziario, oltre ai consueti controlli per il rispetto dell’obbligo di emissione e tenuta della documentazione fiscale, sono stati effettuati numerosi accessi ispettivi in materia di lavoro, riscontrando la presenza di 8 lavoratori irregolari, di cui 2 privi anche di permesso di soggiorno. Attenzione anche ai marchi falsi.

In tale ambito, le Fiamme Gialle iblee hanno scoperto due soggetti in possesso di scarpe riportanti marchi contraffatti di note marche sono stato sequestrati. Due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa per contraffazione e ricettazione. Sotto sequestro oltre 65.000 articoli ritenuti non sicuri, privi di marchio CE. I titolari di sette esercizi commerciai sono stati segnalati alla Camera di Commercio e rischiano sanzioni fino a 25 mila euro. (AGI)

