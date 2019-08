Rifiuti, prorogata la gestione della discarica di Cava dei Modicani

Prorogata la gestione della discarica di Cava dei Modicani con annesso impianto di Trattamento Meccanico Biologico. Lo rende noto Salvatore Piazza, commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa.

"Si è svolta stamattina la conferenza dei servizi per l’emissione di un provvedimento di autorizzazione per la gestione della discarica dei rifiuti non pericolosi di Cava dei Modicani e annesso impianto di Trattamento Meccanico Biologico - spiega Piazza -. Ci siamo riconvocati per oggi per esaminare la relazione tecnica della SSR nella quale si propone un sistema che consente la prosecuzione del trattamento biologico meccanico nel sito di Cava dei Modicani. Questa proposta, permette di continuare i lavori della messa a regime dell’impianto e superare l’attuale emergenza, rientrando così nell’ordinario. La conferenza dei sindaci assieme ai rappresentanti dell’Arpa Sicilia, struttura Territoriale di Ragusa e dell’Asp 7 di Ragusa, si è espressa favorevolmente sulla proposta, dopo gli opportuni chiarimenti, dandomi così la possibilità, nella mia veste di Commissario straordinario, di promulgare un’ordinanza per rendere immediatamente operativo il progetto, continuare ad utilizzare gli impianti esistenti e consentire l’ultimazione dei lavori in loco". (ITALPRESS).

