Abusivi a Pozzallo, sequestrata merce contraffatta sul lungomare

Si intensificano i controlli dei carabinieri di Pozzallo per contrastare sui lungomare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Un uomo, di nazionalità straniera, è stato denunciato per vendita di merce contraffatta, tra cui borse e vario materiale di pelletteria, messo in esposizione su alcune coperte come a rappresentare una vetrina.

I militari hanno sequestrato oltre 24 borse di vario tipo a imitazione di diversi grandi marchi della moda italiana ed estera. Le operazioni di controllo serrato del territorio continueranno nelle prossime ore.

