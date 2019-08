Furti e guida in stato d'ebbrezza nel Ragusano: 1 arresto e 3 denunce

Serrati i controlli nel Ragusano. I carabinieri della Stazione di Ispica, durante i servizi sul territorio, hanno colto in flagrante un uomo di 53 anni, P.D. mentre cercava di rubare, su un terreno comunale, alcuni sacchi di carrube. Dopo averlo bloccato ed identificato, hanno verificato che aveva già sottratto oltre un quintale e mezzo di carrube per un valore di circa 150 Euro. Al termine dell’operazione lo hanno arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea per il successivo giudizio. La refurtiva è stata riconsegnata al comune.

Intanto, a Modica, continuano i controlli in strada per garantire il rispetto delle norme stradali. A Marina di Modica sono stati denunciati tre giovani modicani per guida in stato d'ebbrezza. Il primo controllo è stato eseguito su una ragazza di 26 anni, che era alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge.

Successivamente un giovane di 25 anni ha riportato un tasso alcolemico di 0,89 g/l. Infine un 23enne ha riportato un tasso di alcool nel sangue di circa due volte il consentito. Tutti e tre sconteranno diversi mesi di sospensione della patente nonché una severa sanzione penale.

