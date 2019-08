Incidente stradale a Comiso, grave un 42enne di Modica

Tre feriti, uno dei quali versa in prognosi riservata, è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato e domenica, lungo la strada provinciale 20, che collega Comiso a Santa Croce Camerina, e che ha visto coinvolta una famiglia.

L'auto, finita fuori strada, è una Peugeot 4008. Al volante c'era un quarantaduenne di Modica, M. C. che ha perso il controllo del mezzo. È lui ad avere avuto le conseguenze più gravi dopo il tragico impatto. I due feriti, meno gravi, che sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 sono stati trasportati inizialmente all'ospedale di Vittoria per le medicazioni urgenti.

Si tratta di una donna di quarantottenne di Comiso, che i medici hanno giudicato guaribile in una decina di giorni, salvo complicazioni. La figlia di nove anni dell'automobilista, invece è stata successivamente trasferita all'ospedale «Cannizzaro» per rimanere in osservazione. Ne avrà per una trentina di giorni salvo complicazioni.

