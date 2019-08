Controlli straordinari nel Ragusano: sfilza di arresti e denunce dei carabinieri

Violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Queste le accuse per Samson Vasile Benone, già arrestato diverse volte per gli stessi motivi e che, ubriaco, che infastidiva i clienti di un discount di Ispica, uno dei quali lo ha segnalato.

I carabinieri giunti sul posto hanno provato ad identificarlo ma l'uomo si è scagliato contro uno dei militari provocandogli delle lesioni. Dopo averlo bloccato, l'uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Ragusa a disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura di Ragusa.

Durante i controlli, i carabinieri di Pozzallo hanno colto in flagrante un 23enne mentre tentava di rubare circa 150 chili di carrube. I carabinieri sono intervenuti in un terreno nei pressi di via Calabria. Recuperata la refurtiva, è stata restituita al legittimo proprietario. Al termine dell’operazione, è stato arrestato Vincenzo Aiello, 23 anni, già sottoposto a misura di prevenzione personale, ed è stato deferito a piede per furto libero il fratello complice di 17 anni. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Controlli serrati anche sulla movida ragusana. Un giovane di 20 anni è stato infatti denunciato poiché trovato con un tasso alcolemico superiore del doppio al limite consentito dalla legge. La patente gli è stata ritirata con la sospensione di alcuni mesi. Anche una giovane modicana di 24 anni è stata trovata con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito. Anche a lei, patente sospesa e denuncia alla Procura di Ragusa.

Nella cittadina di Ispica nei pressi della Chiesa dell’Annunziata, una ragazza è stata trovata dai carabinieri in possesso di alcuni grammi di marijuana per uso personale.

© Riproduzione riservata